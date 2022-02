Riassunto: Akumina si classifica come un forte performer nelle piattaforme Intranet, rapporto Q1 2022 di una società di ricerca indipendente; celebra una crescita record e il direttore tecnologico come Microsoft MVP

NASHUA, N.H.–(BUSINESS WIRE)–Akumina, la principale piattaforma globale per l’esperienza dei dipendenti (EXP), è stata nominata come forte performer in The Forrester Wave™: Intranet Platforms, Q1 2022, ricevendo i punteggi più alti possibili nei criteri di strumenti di design, conoscenza e/o grafici sociali, integrazione e interoperabilità, supporto agli sviluppatori e personalizzazione.

“Akumina si sforza di innovare fornendo costantemente una delle migliori soluzioni nel mercato EX”, ha detto Ed Rogers, CEO di Akumina. “Essere nominati come Strong Performer da un’autorevole e indipendente 3° come Forrester, è un risultato di cui Akumina è orgogliosa e da cui continua a crescere.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

