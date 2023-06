Riassunto: Aktana annuncia un nuovo Ceo

Con entrata in vigore il 20 giugno 2023, John Vitalie è il nuovo Amministratore delegato

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Aktana, leader nel coinvolgimento intelligente dei clienti per il settore globale delle scienze della vita, dà il benvenuto al nuovo Amministratore delegato John Vitalie.









Prima di unirsi a Aktana, John ha diretto team globali in vari domini tecnologici – IA/ML, SaaS, gestione dei rapporti con i clienti (CRM) ed esperienza del cliente (CX). In particolare, ha diretto la crescita del business Healthcare & Life Science per Salesforce e Siebel Systems e ha diretto il business CX per Oracle.

John ha svolto il ruolo di Ceo per tre software house, più recentemente presso Aizon, che sotto la sua leadership è stata pioniere nella creazione di un nuovo segmento di mercato lanciando una piattaforma avanzata per la gestione dati e l’applicazione dell’IA alle norme GxP progettata specificamente per ottimizzare la produzione nel settore biofarmaceutico.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Lisa Barbadora



lbarbadora@barbadoraink.com

(610) 420-3413