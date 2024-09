Riassunto: Aizon lancia una nuova soluzione eBR snella basata sull’IA per aumentare la produttività in collaborazione con Euroapi

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Aizon, un’impresa che sviluppa soluzioni SaaA basate sull’intelligenza artificiale (IA) dedicata a trasformare le operazioni di produzione farmaceutica, sta lanciando un innovativo prodotto software eBR (Electronic Batch Record) chiamato Aizon Execute, sviluppato in collaborazione con Euroapi, una delle principali aziende internazionali nello sviluppo di principi farmaceutici attivi (API). Questa collaborazione è nata dalla necessità di digitalizzare le operazioni di fabbricazione affinché risultassero più basate sui dati – focalizzando l’attenzione sulle esigenze essenziali degli utenti evitando al contempo le complessità attualmente associate alla dematerializzazione nella fabbricazione.









Aizon Execute è un prodotto moderno, snello, incentrato sull’utente, progettato per adattarsi ad attività di produzione su scala ridotta e stabilimenti altamente flessibili come società di sviluppo e produzione su contratto (Cdmo) di API e ha il potenziale per diventare l’autentico supporto per i cammini di trasformazione digitale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

