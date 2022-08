Riassunto: Aiven ospita la sua prima conferenza per sviluppatori, Uptime

Nuova conferenza volta a promuovere la tecnologia open source e a consolidare la comunità e la collaborazione nell’ambito dei database e degli strumenti.

HELSINKI–(BUSINESS WIRE)–Aiven, la società di piattaforma di dati cloud open source, ospiterà Uptime, la sua prima conferenza per sviluppatori, ad Amsterdam dal 14 al 15 settembre 2022. In linea con l’impegno di Aiven a favore dell’open source, Uptime si propone di fornire una piattaforma per la condivisione delle buone prassi in materia di costruzione e gestione di sistemi complessi su vasta scala, consentendo alle aziende e ai progetti open source di presentare le proprie soluzioni e i propri casi d’uso.

“I vantaggi di una comunità open source solida e vivace sono molteplici, e comprendono il codice stesso, la condivisione di informazioni e il tipo di problematiche aziendali che aiuta a risolvere”, ha dichiarato Heikki Nousiainen, direttore tecnico sul campo e cofondatore di Aiven.

