Riassunto: Airship scopre che la maggior parte dei consumatori cerca attivamente di minimizzare le distrazioni da mobile

Un sondaggio globale rivela come la maggioranza degli utenti abbia adottata la nuova funzione Focus di Apple, mentre sempre di più sono a conoscenza delle Live Activities

PORTLAND, Ore.–(BUSINESS WIRE)–Prima dell’arrivo dell’evento di Apple di questo autunno e il rilascio di iOS 17, Airship, azienda leader nel campo della user experience con app mobile, ha oggi rivelato i risultati del proprio sondaggio che dimostrano come il benessere digitale sia un obiettivo sempre più importante per i consumatori di tutto il mondo. Una persona su quattro ha affermato di usare app per limitare il tempo che passa davanti allo schermo o per evitare distrazioni e interruzioni dal proprio telefono. Inoltre, sempre più persone stanno usando le funzioni Focus e Live Activities di Apple, che da un lato servono per limitare distrazioni e interruzioni, dall’altro servono a mantenere informate le persone e permettergli di usare le proprie app in diversi momenti della giornata.









