Riassunto: Airship nomina Maria Robinson Direttore del marketing

Una dirigente veterana del marketing SaaS apporta competenze di forte crescita per accelerare il valore dei marchi più noti al mondo attraverso esperienze clienti alimentate dall'AI

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--L'azienda di esperienza cliente omnicanale Airship oggi ha annunciato l'ingresso di Maria Robinson nel suo team dirigente in qualità di Direttore del marketing (CMO). Robinson sarà alla guida della strategia e dell'esecuzione dell'organizzazione globale del marketing e delle collaborazioni di Airship, e riferirà direttamente al CEO Brett Caine.

Robinson entra in azienda con oltre due decenni di esperienza alla guida di strategie di marketing e di crescita nei settori B2C e B2B, con profonde conoscenze nelle esigenze in rapida evoluzione dei responsabili del marketing. In precedenza, la neo dirigente ha ricoperto l'incarico di CMO presso Reltio, dove ha guidato iniziative che hanno portato a raddoppiare i ricavi ricorrenti annuali (ARR) della società.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media

Nord America:

Deidre Wright

Airship

+1 415-223-0832

deidre.wright@airship.com

Kali Myrick

Kali Myrick Comunicazioni

+1 503-580-4645

kali@kalimyrick.com

Regno Unito:

Tyto PR

Olivia Fordyce

+44 020 7155 9737

olivia.fordyce@tytopr.com