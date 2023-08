Riassunto: Airship nomina Joe Russell come Chief Financial Officer

Il SaaS CFO si occuperà di far ampliare l’azienda e gestirne la crescita mentre si aprono nuove vie per i brand per raggiungere più valore nei clienti dentro e fuori l’app

PORTLAND, Ore.–(BUSINESS WIRE)–Airship, l’azienda di esperienze dentro e fuori le app, ha annunciato oggi che Joe Russell si è unito al team leadership come Chief Financial Officer. In questo ruolo, Russell supervisionerà le operazioni economiche e di business di Airship, riportando direttamente al CEO e Presidente Brett Caine.









Russell è un leader Executive con molta esperienza e competenza in ambito aziendale SaaS. Ha guidato molte strategie gestionali in ambito operativo ed economico, che hanno accelerato la crescita aziendale e la redditività aziendale. Russell ha lavorato in precedenza come CFO di Netbase Quid, un’azienda SaaS fornitrice di servizi di data analytics.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

