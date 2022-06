Riassunto: Airship acquisisce il leader nell’ottimizzazione di negozi di app Gummicube per creare la prima soluzione del settore per la gestione completa delle esperienze degli utenti di app per dispositivi mobili

Per la prima volta, le imprese avranno a loro disposizione una suite completa di soluzioni per l’ottimizzazione end-to-end delle esperienze degli utenti di app per dispositivi mobili per attirare, aumentare, fidelizzare e monetizzare i clienti di app

PORTLAND, Oregon–(BUSINESS WIRE)–La società di gestione delle esperienze degli utenti di app per dispositivi mobili Airship ha annunciato in data odierna di aver acquisito Gummicube, la società innovatrice che ha spianato la strada all’ottimizzazione di negozi di app (App Store Optimization, ASO) e il fornitore che ha contribuito più di qualsiasi altro al successo del maggior numero di app annoverate tra le dieci più popolari in tutte le categorie. Abbinando la tecnologia e le competenze ASO di Gummicube alla piattaforma di gestione delle esperienze degli utenti di app (App Experience Platform, AXP) di Airship, i marchi potranno ora ottimizzare il valore durante l’intero ciclo di vita delle app per dispositivi mobili, promuovendo una crescita più organica e migliorando il rendimento sugli investimenti pubblicitari (Return on Advertising Spend, ROAS), la ritenzione, la fidelizzazione e la monetizzazione.

L’acquisizione abbina la prestigiosa piattaforma ASO alla piattaforma leader per la gestione delle esperienze degli utenti di app per dispositivi mobili per fornire ai marchi un’unica suite di soluzioni che, combinate, offrono ottimizzazione dei negozi di app, orchestrazione del percorso del cliente, esperienze app native senza codice e sperimentazione relativamente all’esperienza utente.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

