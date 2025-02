Riassunto: Airgain presenta un rivoluzionario ripetitore smart 5G a energia solare che guiderà il futuro della connettività sostenibile

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Airgain, Inc. (NASDAQ: AIRG) ha ottenuto un importante traguardo nell'espansione della rete 5G con il successo del lancio di un ripetitore smart autonomo a energia solare controllato dalla rete (NCR) con marchio Lighthouse SolarTM.

Completamente indipendente dalla rete di alimentazione, questa tecnologia rivoluzionaria è in grado di generare nuove opportunità di ricavo per gli operatori telecom, di accelerare l'adozione della tecnologia 5G in aree remote e consolida la leadership di Airgain nel settore delle soluzioni wireless di prossima generazione.

Con l'espansione delle infrastrutture delle telecomunicaizoni spesso ostacolata da difficoltà di natura geografica e dagli elevati costi di distribuzione, il sistema Smart NCR Lighthouse SolarTM di Airgain offre un'alternativa altamente scalabile, di rapida commercializzazione e conveniente alle tradizionali soluzioni in fibra e dipendenti dall'alimentazione energetica.

