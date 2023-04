Riassunto: Aiosyn, Pathomation, e Radboud University Medical Center ricevono un finanziamento Eurostars pari a 1,6 milioni di euro per sviluppare soluzioni alimentate dall’AI per la diagnostica renale

NIJMEGEN, Paesi Bassi–(BUSINESS WIRE)–Aiosyn, società di software medicale che sviluppa soluzioni di patologia potenziate dall’intelligenza artificiale, ha ottenuto un finanziamento Eurostars di 1,6 milioni di euro insieme a Pathomation e al centro medico universitario Radboud per accelerare lo sviluppo di una suite di algoritmi Kidney-AI. Il progetto AWAKE (AI-powered Workflow for Assisted KidnEy diagnostics) porterà sul mercato la prima soluzione potenziata dall’AI per la diagnostica renale e gli studi clinici. Inoltre, AWAKE porterà avanti la suite di software Pathomation con l’obiettivo di sviluppare una piattaforma di software di patologia digitale aperta e neutrale per quanto riguarda i fornitori, dotata di vari moduli di intelligenza artificiale, come il flusso di lavoro e gli strumenti diagnostici di grado clinico.

