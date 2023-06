Riassunto: Aiosyn lancia una soluzione di rilevamento della mitosi basata sull’IA a supporto della ricerca oncologica che migliora l’efficienza e l’omogeneità dei risultati

NIMEGA, Paesi Bassi–(BUSINESS WIRE)–Aiosyn, azienda di software medico specializzata nelle soluzioni per la patologia basate sull’intelligenza artificiale, ha rilasciato il suo primo algoritmo IA nella linea di prodotti Mitosis: Aiosyn Mitosis Research. Questo innovativo algoritmo di deep learning è stato progettato per effettuare automaticamente la scansione delle cellule in fase di divisione (mitosi) affiancando i laboratori di patologia di ricerca nel rilevamento della figura mitotica in immagini di vetrini interi da biopsie e resezioni oncologiche. Il secondo algoritmo della linea, Aiosyn Mitosis Breast per uso diagnostico, è attualmente in fase di convalida clinica.





“Siamo entusiasti di presentare Aiosyn Mitosis Research, una soluzione di rilevamento della mitosi basata sull’IA che supporterà i ricercatori oncologici grazie a un innovativo approccio informatico ai biomarcatori basato sull’IA in grado di migliorare l’efficienza e l’omogeneità dei risultati”, è il commento di Patrick de Boer, CEO di Aiosyn.

