Riassunto: Aiosyn, il centro medico universitario Radboud e Pathologie-DNA ricevono dal FESR una sovvenzione da 1.300.000 euro per lo sviluppo di soluzioni basate sull’IA mirate alla diagnosi oncologica

Aiosyn, azienda di software medico specializzata nello sviluppo di soluzioni basate sull'intelligenza artificiale per il campo della patologia, ha ottenuto un fondo da 1.300.000 euro dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)-OOST, per velocizzare lo sviluppo di tecnologia IA per la diagnostica dei tumori mammari e della pelle, da suddividersi con il centro medico universitario Radboud e con Pathologie-DNA. Le tre organizzazioni collaboreranno nel quadro del progetto AIRAT per lanciare sul mercato algoritmi di deep learning a marchio CE finalizzati al rilevamento automatizzato delle mitosi.





Afferma Wouter Bulten, responsabile dell’innovazione presso Aiosyn: “Noi di Aiosyn siamo consci del ruolo importante che hanno i patologi in ambito diagnostico. Tramite una stretta collaborazione, questo finanziamento del FESR ci consente di sviluppare ulteriormente gli strumenti IA che supportano i patologi e migliorano le pratiche del settore”.

