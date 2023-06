Riassunto: Aiosyn amplia la sua soluzione di controllo della qualità su base AI per vetrini per patologia digitale per facilitare la colorazione immunoistochimica (IHC)

NIJMEGEN, Paesi Bassi–(BUSINESS WIRE)–Aiosyn, società di software che sviluppa soluzioni in patologia basate sull’AI, ha annunciato gli ultimi progressi nel suo algoritmo di controllo qualità (QC) automatizzato. La soluzione QC di Aiosyn, AiosynQC, è ora totalmente compatibile con i vetrini per esami immunoistochimici (IHC), oltre ai vetrini per la colorazione con ematossilina-eosina (H&E). Questo aggiornamento estende i vantaggi di AiosynQC e consente ai laboratori che fanno notevole affidamento sulla colorazione IHC di semplificare ulteriormente le operazioni.





“L’immunoistochimica è parte integrante delle moderne pratiche in patologia, e siamo entusiasti di offrire una soluzione basata sull’AI per il QC compatibile con la colorazione IHC, consentendo ai laboratori di migliorare ulteriormente il loro flusso di lavoro in patologia”, afferma David Tellez, Chief Technology Officer di Aiosyn.

