Riassunto: Aidro ottiene da DNV la prima certificazione globale per un impianto di produzione additiva (AM) per il suo stabilimento di stampa metallica 3D che impiega due tecnologie

Aidro è il primo produttore a conseguire la certificazione DNV come produttore AM per la tecnologia binder jetting; la qualifica è stata ottenuta grazie all’uso del Desktop Metal Shop System™

Aidro ha ottenuto anche il maggior livello della certificazione di DNV rilasciata ai produttori AM per la fusione laser su letto di polvere metallica, che ha incluso la “qualificazione di componenti per il livello critico AMC 3” di un corpo valvola 316L

Con sede nell’Italia settentrionale, Aidro vanta oltre 40 anni di esperienza nella progettazione e produzione di valvole e collettori, oltre che di sistemi idraulici e oleodinamici grazie all’utilizzo di metodi di produzione sia tradizionale che additiva (AM)

La nuova certificazione DNV conseguita da Aidro dimostra la leadership dell’azienda nell’aiutare i settori dell’energia, del petrolio e del gas, il comparto marittimo e altri ancora a passare con fiducia alla produzione additiva 2.0

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Desktop Metal, Inc. (NYSE: DM) oggi ha annunciato che la sua affiliata Aidro, pioniere nella produzione su larga scala di sistemi idraulici e oleodinamici di prossima generazione tramite la produzione metallica additiva (AM), ha ottenuto la prima certificazione globale in assoluto concessa a produttori che impiegano la stampa AM da parte di DNV, leader mondiale nella gestione del rischio e nella garanzia della qualità per l’industria petrolifera, del gas e marittima, per due tecnologie di stampa metallica.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

