Riassunto: Aggiornata la serie di scanner documenti OPEX® Falcon® per la conformità con la nuova Federal Agencies Digital Guidelines Initiative (FADGI)

MOORESTOWN, N.J.–(BUSINESS WIRE)–OPEX® Corporation, leader globale nei prodotti di prossima generazione per l’automazione di documenti, posta e magazzini, ha sviluppato soluzioni di scansione in linea con le direttive FADGI “a 3 stelle” del governo degli Stati Uniti in materia di archivi digitali.





La Federal Agencies Digital Guidelines Initiative (FADGI) ha creato una serie di standard obbligatori per l’accettazione di documenti digitali e file audiovisivi; queste nuove direttive FADGI entreranno in vigore il 30 giugno 2024.

Per prepararsi alla transizione, OPEX ha adattato la sua serie d’eccellenza di scanner documenti Falcon+® con capacità FADGI per i clienti come entità federali, o aziende private che forniscono servizi alle agenzie governative, tra cui biblioteche e organizzazioni sanitarie e di outsourcing dei processi aziendali (BPO).

