Riassunto: Ageras lancia lo Small-Biz Inflation Tracker, e scopre che i tassi di inflazione superano i prezzi applicati dalle imprese più piccole d’Europa

Sfruttando i dati proprietari di oltre 100.000 PMI che utilizzano la sua suite di software bancari, contabili e di amministrazione aziendale, l’indice di inflazione inaugurato da Ageras mostra che nell’ultimo trimestre le piccole imprese hanno perso un significativo potere di determinazione dei prezzi in sette delle più importanti economie europee

COPENHAGEN, Danimarca–(BUSINESS WIRE)–Ageras, l’azienda leader nel settore fintech che utilizza il suo software bancario e contabile per alimentare più di un milione di piccole imprese in Europa e negli Stati Uniti, ha annunciato oggi il lancio del suo Inflation Tracker proprietario che rivela come l’aumento dell’indice dei prezzi al consumo abbia superato drasticamente l’aumento dei prezzi fatturati dalle piccole imprese europee in sette economie dell’Europa occidentale nell’ultimo trimestre.

