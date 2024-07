Riassunto: AGCO Power apre un laboratorio dell’energia pulita in Finlandia

Leader mondiale nella produzione di motori per macchine agricole e di altro tipo, promuove le innovazioni per individuare soluzioni a basse/zero emissioni di carbonio per l’agricoltura

NOKIA, Finlandia–(BUSINESS WIRE)–AGCO (NYSE: AGCO), leader mondiale nella progettazione, produzione e distribuzione di macchine agricole e tecnologie agricole di precisione, e la sua controllata AGCO Power hanno annunciato oggi l’apertura del primo laboratorio dell’energia pulita dell’azienda. Il laboratorio fa parte di un progetto di investimento di 70 milioni di euro (circa 77 milioni di dollari) nell’impianto di Linnavuori a Nokia e sosterrà lo sviluppo e la sperimentazione di soluzioni innovative e sostenibili per batterie e propulsori di macchine agricole.









Il team di scienziati e ingegneri di Linnavuori sta sviluppando motori di nuova generazione alimentati da elettricità a basse/zero emissioni di carbonio e da carburanti alternativi, come idrogeno e metanolo, che contribuiranno a ridurre al minimo le emissioni dell’agricoltura a livello mondiale.

