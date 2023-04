Riassunto: AGCO ed Hexagon giungono a un accordo per l’espansione della distribuzione dei sistemi di guida agricola di Hexagon

DULUTH, Ga. e JUNDIAÍ, Brasile–(BUSINESS WIRE)–AGCO (NYSE: AGCO), produttore e distributore a livello mondiale di attrezzature agricole, infrastrutture e tecnologia agricola di precisione, ha annunciato in data odierna di aver siglato un accordo con Hexagon per l’ampliamento della gamma di soluzioni di guida installate in fabbrica e post-vendita. Il nuovo sistema di guida sarà venduto con il nome Fuse Guide sui trattori Massey Ferguson e Valtra.

Il nuovo accordo rappresenta un’estensione del regime attualmente in atto tra AGCO ed Hexagon per la distribuzione dei ricevitori per sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS) Hexagon | NovAtel e i servizi di correzione globali TerraStar, sia per l’installazione di serie sia tramite i concessionari AGCO. Fuse Guide offrirà un robusto sistema di sterzo elettronico e guida già testato sul mercato.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Julie Ulbrich, AGCO | julie.ulbrich@AGCOCorp.com | +1 770-235-2943