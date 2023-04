Riassunto: AGCO e Bosch BASF Smart Farming annunciano lo sviluppo e la commercializzazione congiunti delle capacità di Smart Spraying

DULUTH, Ga.–(BUSINESS WIRE)–AGCO Corporation ha annunciato oggi che insieme a Bosch BASF Smart Farming integrerà e commercializzerà la tecnologia Smart Spraying sui nebulizzatori Fendt Rogator e che le due aziende svilupperanno congiuntamente altre nuove funzionalità.





Nel maggio 2021, AGCO e Bosch BASF Smart Farming ha iniziato a testare l’innovativa Smart Spraying Solution di Bosch BASF Smart Farming, che risulterà in risparmi ottimali di prodotti erbicidi senza compromettere il controllo degli infestanti e consentirà l’erogazione mirata in condizioni diurne e notturne. Oltre alla nebulizzazione mirata, il sistema fornirà strumenti digitali integrati per trasformare i dati dell’applicazione in informazioni utili e migliorare la resa e l’efficienza per gli agricoltori.

