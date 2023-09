Riassunto: Agama e Verimatrix mettono in evidenza la propria partnership allungata all’evento IBC 2023

Gli operatori video possono velocizzare i processi di time-to-market offrendo ai propri clienti delle protezioni per i contenuti e soluzioni anti-pirateria già integrate

La partnership valida l’interoperabilità nei workflow ABR per fornire soluzioni integrate semplificate per la protezione dei contenuti e la loro visibilità

AIX-EN-PROVENCE, Francia & SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–Verimatrix, (Euronext Paris: VMX), azienda leader nel supportare il mondo connesso dei nostri giorni con la sicurezza delle persone sempre al centro di tutto, ha oggi annunciato che l’azienda svedese Agama ora offre i propri prodotti pluripremiati per supportare le operazioni video integrati con Verimatrix Streamkeeper Multi-DRM, mentre prosegue la precedente integrazione e supporto con Verimatrix VCAS.

Come solution provider di visibilità in tempo reale e servizi di analitica per la qualità dei servizi video e dell’esperienza degli utenti, l’integrazione di Agama con l’offerta di Verimatrix in ambito delivery e security porterà un valore aggiunto e più convenienza per gli operatori video che hanno intenzione di semplificare e rafforzare le proprie operazioni.

