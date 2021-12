Riassunto: Afiniti nomina Larry Babbio a CEO

L’ex Vice Chairman e presidente di Verizon apporta un’esperienza manageriale globale per guidare la prossima fase della crescita aziendale

WASHINGTON–(BUSINESS WIRE)–Il consiglio di amministrazione di Afiniti Ltd. (“Afiniti”) oggi ha annunciato la nomina di Larry Babbio a nuovo Chief Executive Officer dell’azienda. Il signor Babbio manterrà anche la carica di presidente del CdA della stessa Afiniti.

Larry Babbio, ex Vice Chairman e presidente di Verizon Communications, Inc., apporta una solida esperienza nel settore tecnologico e capacità dirigenziali globali in Afiniti. Siede nel consiglio di amministrazione dell’azienda dal 2016 ed è stato nominato presidente dell’organo collegiale nel mese di novembre 2021.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Media

Natalie Cerny



media@afiniti.com