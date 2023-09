Riassunto: Afiniti nomina Hassan Afzal come il proprio Chief Executive Officer

WASHINGTON–(BUSINESS WIRE)–Afiniti, azienda leader nella fornitura di soluzioni per il Behavioral Pairing alimentate da IA per le aziende, ha annunciato la nomina di Hassan Afzal come Chief Executive Officer e Board Director di Afiniti.

Mr. Afzal, un business leader di comprovata esperienza, prenderà il posto di Larry Babbio, che aveva ricoperto il ruolo di Chief Executive Officer di Afiniti nel 2021. La sua nomina rappresenta il culmine del piano di successione per la figura di CEO e il processo di ricerca effettuato dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è grato dell’impegno senza sosta che Mr. Babbio ha sempre mostrato di avere nei confronti di Afiniti ed è felice di annunciare che l’azienda continuerà a beneficiare della sua esperienza, visto che rimarrà all’interno del Consiglio di Amministrazione di Afiniti.

