Riassunto: Afiniti e LivePerson integrano le tecnologie di intelligenza artificiale per aiutare i marchi a migliorare il coinvolgimento dei clienti

La partnership strategica consente di ottenere risultati migliori per i marchi grazie al matching intelligente i clienti e gli agenti del contact center attraverso i canali conversazionali

WASHINGTON & NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Afiniti, il principale fornitore al mondo di intelligenza artificiale che abbina i clienti agli agenti dei contact center, e LivePerson (Nasdaq: LPSN), leader mondiale nelle soluzioni per il coinvolgimento dei clienti, ha annunciato oggi l’integrazione nativa della tecnologia di accoppiamento AI di Afiniti con il Cloud conversazionale di LivePerson ®. Questa partnership strategica aiuterà i clienti a conversare meglio con i marchi sui loro canali digitali preferiti, mettendoli in contatto con gli agenti del contact center in base alla loro migliore corrispondenza.

