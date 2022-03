Riassunto: Affinity introduce l’intelligence delle relazioni in Europa

Affinity apre una sede a Londra e, al contempo, espande le proprie attività per far conoscere i pregi dell’intelligence delle relazioni a un numero sempre maggiore di dealmaker in Europa

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Affinity, la piattaforma di intelligence delle relazioni dedicata ai dealmaker, ha annunciato quest’oggi di aver ampliato le proprie operazioni per appoggiare in modo più efficiente i clienti europei, unitamente all’apertura di una nuova sede nel cuore di Londra, Regno Unito. Insieme alla nuova attività, Affinity ha inoltre annunciato l’ingresso nei propri ranghi di Tom Hughes Ellis, un leader nei settore dei dati finanziari e del fintech mondiale, che si occuperà delle operazioni commerciali di Affinity in Europa.

“Stiamo vivendo in un’epoca elettrizzante nel crescente mercato dell’intelligence delle relazioni, poiché le società operanti nei settori del capitale privato, dell’investment banking e della consulenza cercano un nuovo approccio per identificare, gestire e concludere le proprie contrattazioni”, afferma Ray Zhou, amministratore delegato di Affinity.

