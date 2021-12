Riassunto: Aerogen® e CanSinoBIO si accordano su uno sviluppo storico e una collaborazione di fornitura commerciale per la realizzazione del primo vaccino anti Covid-19 a somministrazione inalatoria

GALWAY, Irlanda–(BUSINESS WIRE)–Dopo mesi di collaborazione sullo sviluppo, Aerogen® (Galway, Irlanda) e CanSinoBIO (SSE: 688185, HKEX: 06185) (Tianjin, Cina) hanno annunciato una collaborazione di sviluppo e fornitura commerciale per la realizzazione di Convidecia™, il nuovo vaccino ricombinante per il coronavirus di CanSinoBIO che utilizza la tecnologia proprietaria di Aerogen per l’erogazione del farmaco ad aerosol con rete vibrante.





Il vaccino sotto forma di aerosol viene inalato direttamente nelle vie respiratorie del paziente tramite un bicchiere erogatore. La via di somministrazione imita il percorso naturale dell’infezione respiratoria da COVID-19 e può creare ulteriori vantaggi producendo immunità nelle mucose.

I risultati ad oggi degli studi clinici di fase 3 condotti da CanSinoBIO hanno dimostrato che Convidecia™ ha un’efficacia del 95,47% nella prevenzione della malattia grave 14 giorni dopo una singola dose di vaccino.

