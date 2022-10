Riassunto: Aera Technology riconosciuto come uno dei “50 fornitori da tenere d’occhio” da Spend Matters

Il pioniere della Decision Intelligence colma il divario tra procurement e supply chain per gestire la spesa e la fornitura in tempo reale

MOUNTAIN VIEW, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Aera Technology, la società di Decision Intelligence, ha annunciato oggi di essere stata inserita nell’elenco dei “50 fornitori da tenere d’occhio” di Spend Matters come innovatore in rapida ascesa nel mercato del procurement e della supply chain.

Costruito appositamente per l’Intelligenza decisionale, il sistema Aera Decision Cloud™ consente alle aziende di sfruttare i dati all’interno dei loro sistemi software aziendali e di digitalizzare, aumentare e automatizzare il processo decisionale per rispondere ai cambiamenti e migliorare l’agilità. Aera Decision Cloud comprende il funzionamento di un’azienda, fornisce raccomandazioni in tempo reale, prevede i risultati e agisce autonomamente.

