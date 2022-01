Riassunto: AEM annuncia un importante aggiornamento alla Earth Networks Total Lightning Network®

La rete migliorata consente alle organizzazioni di determinare con esattezza l’attività dei fulmini, con una precisione di localizzazione inferiore ai 100 metri

LONGMONT, Colo.–(BUSINESS WIRE)–AEM oggi ha annunciato l’atteso aggiornamento della Earth Networks Total Lightning Network® (ENTLN). Con significativi miglioramenti nella precisione di localizzazione e nell’efficienza del rilevamento dei fulmini, la rete ENTLN ora migliora la capacità dei clienti di AEM in termini di tracciabilità in tempo reale dei fulmini e di emanazione di allerte precoci in caso di gravi eventi meteorologici potenzialmente pericolosi per la sicurezza pubblica e l’efficacia operativa.

I miglioramenti sfruttano gli algoritmi proprietari di nuova progettazione della rete ENTLN e includono:

Un’eccezionale precisione di localizzazione dei fulmini, ora inferiore a 100 metri

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Anuj Agrawal



Anuj.Agrawal@aem.eco