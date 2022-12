Riassunto: Advent Technologies e Vantage Towers Greece annunciano un progetto Proof of Concept per sostituire i generatori diesel con celle a combustibile alimentate da biometanolo, con l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas effetto serra

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Advent Technologies Holdings, Inc. (NASDAQ: ADN) (“Advent“), azienda leader all’insegna dell’innovazione nei settori delle celle a combustibile e della tecnologia a idrogeno, oggi ha lanciato un progetto proof of concept (“PoC”) con Vantage Towers Greece (“Vantage Towers”) per sostituire i generatori diesel con celle a combustibile. Vantage Towers Greece è la più grande e unica azienda indipendente di infrastrutture a torre in Grecia, con più di 5.250 torri per Vodafone Greece e Wind Hellas. Sostituendo i generatori diesel con celle a combustibile in siti non permanenti e non collegati alla rete elettrica, queste possono essere alimentate con elettricità in maniera ancora più sostenibile.

