Riassunto: Advent Technologies e un’azienda leader mondiale nel settore delle tecnologie dell’energia svilupperanno una soluzione per pile a combustibile per applicazioni marittime e particolarmente per mega yacht

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Advent Technologies Holdings, Inc. (NASDAQ: ADN) (“Advent” o la “Società”) oggi ha annunciato una nuova collaborazione nel campo marittimo con un’azienda rinomata globalmente nel settore delle tecnologie dell’energia, finalizzata a offrire soluzioni sostenibili nell’intera catena di valore dell’energia.

Advent e il suo partner collaboreranno per sviluppare una soluzione per celle a combustibile per impieghi marittimi da 50–500 kW, particolarmente per una gamma di mega yacht, che costituiranno una fonte sostenibile e affidabile di potenza ausiliaria e offriranno maggiore densità di potenza. Si prevede che inizialmente questa soluzione sarà utilizzata come fonte di potenza ibrida, consentendo la generazione di energia elettrica pulita e soppiantando i convenzionali generatori e motori diesel per procedure quali l’ancoraggio e altre manovre.

