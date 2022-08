Riassunto: Advent Technologies e la società greca di gas naturale, DEPA Commercial, firmano un protocollo d’intesa per collaborare a progetti per l’idrogeno

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Advent Technologies Holdings, Inc., azienda leader all’insegna dell’innovazione nello sviluppo della tecnologia dell’idrogeno e delle celle combustibili, oggi ha annunciato la firma di un Protocollo d’intesa (“MoU”) con DEPA Commercial S.A., l’importatore principale di gas naturale liquefatto (“GNL”) e gas da gasdotto in Grecia per avviare una collaborazione strategica su progetti all’idrogeno di interesse comune.

Il protocollo d’intesa prevede lo schema di un imminente accordo reciprocamente vincolante. Le parti hanno accettato in via preliminare di condurre le seguenti iniziative:

Collaborazione finalizzata alla produzione ecologica di idrogeno come combustibile con la partecipazione di altri importanti partner industriali.

Sviluppo congiunto di un sistema di cogenerazione proprietario e altamente differenziato per la produzione in grandi volumi con efficienza prossima al 90% e con capacità operative multicombustibile (idrogeno, gas naturale, elettrocombustibili) che possa far fronte ai casi aziendali e alle modalità operative chiave, attuali e futuri, sia collegato alla rete elettrica che esterno alla stessa.

Creazione di un polo per l’innovazione per il settore delle celle combustibili e dell’idrogeno in Grecia e sviluppo di sinergie per la promozione dell’idrogeno e di tecnologie correlate.

Contacts

Elisabeth Maragoula/Michael Trontzos



Advent Technologies Holdings, Inc.



press@advent.energy