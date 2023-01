Riassunto: Advent Technologies e Alfa Laval collaborano a un progetto di sviluppo di celle a combustibile marine

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Advent Technologies Holdings, Inc. (NASDAQ: ADN) (“Advent” o la “Società”), leader innovativo nei settori delle celle a combustibile e della tecnologia dell’idrogeno, è lieta di annunciare che collaborerà con Alfa Laval, fornitore globale di prodotti per il trasferimento di calore, la separazione e la gestione dei fluidi, a un progetto per esplorare le applicazioni delle celle a combustibile Advent a membrana a scambio protonico ad alta temperatura (HT-PEM) alimentate a metanolo nell’industria navale.

Finanziato dal programma danese di sviluppo e dimostrazione delle tecnologie energetiche (“EUDP”), il progetto è uno sforzo congiunto tra Advent, Alfa Laval e un gruppo di armatori danesi.

