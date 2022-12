Riassunto: Advent Technologies completa un progetto di celle a combustibile per la European Space Agency

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Advent Technologies Holdings, Inc. (NASDAQ: ADN) (“Advent” o la “Società”), leader innovativo nel settore delle tecnologie delle celle a combustibile e dell’idrogeno, ha annunciato oggi il completamento con successo di un progetto di ricerca e sviluppo commissionato nell’ambito di un programma dell’Agenzia Spaziale Europea (“ESA”) e finanziato da quest’ultima, dedicato allo sviluppo di un sistema di celle a combustibile rigenerativo ad anello chiuso (“RFCS”) all’inizio di quest’anno.

Il progetto è iniziato nel 2014, con Advent come appaltatore principale. Tra i subappaltatori figurano il Centro per la ricerca e la tecnologia – Hellas, la Fondazione per la ricerca e la tecnologia – Hellas e l’Università di Patrasso.

