Riassunto: Advent Technologies annuncia la riuscita consegna a BSZ Netz di sistemi di celle a combustibile

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Advent Technologies Holdings, Inc. (NASDAQ: ADN) (“Advent” o la “Società”), leader orientato all’innovazione nei settori della tecnologia delle celle a combustibile e dell’idrogeno, è lieta di annunciare la riuscita fornitura dei suoi sistemi di celle a combustibile Serene HT-PEM destinati a BSZ Netz GmbH (“BSZ”), sussidiaria tedesca di TSG Transmission Systems Germany GmbH, specializzata nella produzione e distribuzione di soluzioni energetiche ridondanti sostenibili in tutto il mercato europeo.

I sistemi Serene di celle a combustibile da 5kW alimentati a metanolo targati Advent saranno utilizzati come alimentazione di backup per una vasta gamma di centrali elettriche portatili attualmente integrate da BSZ in una soluzione mobile, in linea con le esigenze dei clienti dell’azienda.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

