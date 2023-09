Riassunto: Advantive annuncia una ricapitalizzazione per la crescita

Guidata da Insight Partners e OAPC, questo impegno dimostra il momentum positivo di Advantive mentre continua a lanciare iniziative strategiche

BOSTON & TAMPA, Fla.–(BUSINESS WIRE)–Advantive (“l’Azienda”), azienda leader nella fornitura di software fondamentali per i business di produzione specializzata e di distribuzione, ha oggi annunciato una ricapitalizzazione per una crescita strategica guidata da un gruppo di investitori che include Insight Partners e OA Private Capital (“OAPC”).





Advantive è stata fondata nel 2022 da TA Associates (“TA”), un fondo di investimento leader nel mondo dell’equity, e da ST6, un team di figure Executive con molta esperienza in ambito di Software Operating. Insieme a un nuovo team di leadership assunto per l’occasione, TA e ST6 uniscono le loro forze come business leader di mercato per creare Advantive, costituendo così un’azienda leader nel settore dei software per Enterprise Resource Planning (ERP), Manufacturing Execution Systems (MES) e Statistical Process Control (SPC).

