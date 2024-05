ATMECS Global accelera l’innovazione nel settore IA unendosi alla rete di partner NVIDIA come consulente per le soluzioni.

SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–ATMECS Global, famosa per la sua capacità di sviluppare soluzioni tecniche e per la trasformazione digitale, è orgogliosa di annunciare di essersi unita alla rete di partner NVIDIA in qualità di consulente per le soluzioni. Questa pietra miliare segna una fase cardine nel cammino di ATMECS volto a ridefinire il settore dell’intelligenza artificiale e del machine learning, amplificandone l’impegno all’innovazione e all’eccellenza nella creazione di soluzioni IA di nuova generazione.









ATMECS appoggerà i clienti nella creazione e implementazione di una vasta gamma di soluzioni basate sulle tecnologie NVIDIA – anche utilizzando la piattaforma di sviluppo NVIDIA Omniverse per gemelli digitali industriali, l’IA generativa con i microservizi di inferenza NVIDIA NIM e la piattaforma NVIDIA AI Enterprise per implementazioni cloud e on-premise nonché la piattaforma NVIDIA Jetson per accelerare lo sviluppo della robotica e dell’IA all’edge.

Lori Banas, Direttrice IA/ML ATMECS, ha così condiviso la sua soddisfazione riguardo a questo annuncio: “Guardiamo con fiducia alla collaborazione con NVIDIA, che rispecchia il nostro impegno a sfruttare la potenza trasformativa dell’IA e dell’ML. Miriamo a liberare nuove possibilità e offrire soluzioni IA avanzate che diano impulso alla trasformazione del business e creino un vantaggio competitivo per i nostri clienti”.

La collaborazione con NVIDIA dà a ATMECS accesso a esperti del settore e a una vasta gamma di tecnologie IA e ML – GPU all’avanguardia, networking ad alta velocità e piattaforme software complete. Questo portafoglio di competenze e strumenti NVIDIA mette in grado ATMECS di sviluppare e attuare soluzioni basate sull’IA che soddisfino una varietà di casi d’uso in molteplici settori – media e intrattenimento, sanitario, finanziario, retail e industriale.

“Con NVIDIA, non stiamo solo abbracciando il futuro dell’IA; lo stiamo attivamente creando, generando valore ineguagliato per i nostri clienti e settori in tutto il mondo”, commenta Ravi Velagapudi, Fondatore e Presidente ATMECS.

Mediante l’IA i clienti ATMECS possono trasformare come operano e innovano, ottenendo un vantaggio senza precedenti nel competitivo settore IA. Grazie all’integrazione delle tecnologie NVIDIA avanzate e alla vasta competenza di ATMECS nel settore IA e nella trasformazione digitale, la collaborazione promette di produrre soluzioni che non solo portino avanti i processi aziendali ma creino anche valore sostanziale per i clienti.

Aggiunge Gayathri Malolan, Ceo ATMECS: “Questa collaborazione con NVIDIA non solo migliora la nostra proposta di valore ma serve anche da catalizzatore per fare crescere professionalmente ed espandere il nostro gruppo di talenti, coerentemente con la nostra visione per la crescita”.

Questo annuncio testimonia il fermo impegno di ATMECS a promuovere la trasformazione aziendale e creare valore eccezionale attraverso l’IA, stabilendo nuovi standard del settore e facilitando un’ondata di eccellenza e innovazione tecnologica che ne avvantaggerà i clienti e i relativi settori.

Per ulteriori informazioni sui servizi e sulle iniziative IA di ATMECS visitare www.atmecs.com.

