Riassunto: Adthos utitlizza l’IA per generare notizie personalizzate e localizzate, bollettini meteo, sul traffico e sportivi per 18.000 stazioni radio del nord-America

NEW YORK E AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–La piattaforma audio IA Adthos ha mostrato la sua ultima versione tramite la generazione di contenuti di notizie audio personalizzati e localizzati per le stazioni radiofoniche degli USA. Adthos for News consente alle emittenti di produrre una varietà di notizie in più lingue utilizzando una tecnologia IA avanzata con voce sintetizzata.





Grazie a integrazioni immediate con i sistemi Newsroom tra cui Burli e NewsBoss, le emittenti e gli editori possono creare nuovi bollettini tra cui citazioni e spezzoni con tante voci, sfondi musicali e idents in un istante. Gli aggiornamenti sul meteo, sul traffico e sullo sport possono essere completamente automatizzati e localizzati per ogni location, con la possibilità per le stazioni di scrivere segmenti utilizzando il proprio format.

