Riassunto: Adthos utilizza l’intelligenza artificiale per creare pubblicità audio interamente prodotti con l’AI partendo da un’immagine

Adthos, la piattaforma audio potenziata dall’intelligenza artificiale (AI) leader sul mercato, ha annunciato il rilascio di una funzionalità innovativa che utilizza la tecnologia AI per trasformare un’immagine in uno spot pubblicitario audio interamente prodotto con l’AI.





NEW YORK & AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–Con l’ultima innovazione, gli utenti ora potranno creare uno spot audio completo semplicemente caricando un’immagine come la foto di un prodotto, un annuncio su un poster o perfino la foto della vetrina di un negozio. Questa funzionalità all’avanguardia utilizza l’ultima tecnologia AI per analizzare elementi visivi per creare una sceneggiatura coinvolgente prima di selezionare voci, musica ed effetti sonori prodotti dall’AI per realizzare uno spot pubblicitario audio interamente prodotto.

press@adthos.com