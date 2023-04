Riassunto: Adthos lancia gli esclusivi annunci audio self-service generati al 100% dall’IA, per trasmissioni radio, podcast e streaming

AMSTERDAM & NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–A partire da oggi, e per la primissima volta in assoluto, gli utenti della piattaforma Adthos possono generare annunci audio completi, dalla prima all’ultima fase, utilizzando l’intelligenza artificiale.

Tramite un portale self-service i pubblicitari possono semplicemente inviare un breve resoconto e, grazie alla tecnologia IA, Adthos genera lo script, aggiungendo voci IA, effetti sonori e musica; il risultato è un annuncio totalmente frutto dell’intelligenza artificiale immediatamente disponibile per la diffusione. La piattaforma utilizza una decina di tecnologie IA, tra cui GPT-4, il più recente modello di linguaggio rilasciato da OpenAI. La libreria della piattaforma offre centinaia di selezionate ed eccellenti voci IA già pronte all’uso che, collettivamente, riuniscono 1.000 artisti che figurano tra i riconoscimenti IMDB, tra cui vincitori di Emmy Award.

Contacts

Robyn Grafton all’indirizzo press@adthos.com, per richiedere un’intervista oppure una demo dal vivo.