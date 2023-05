Riassunto: Adthos Creative Studio sfrutta l’IA per rivoluzionare l’uso dell’audio negli annunci video e video dinamici

AMSTERDAM & NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Sulla scorta del successo nella fornitura di annunci audio generati dall’IA per radio, podcast e streaming, i creatori di Adthos hanno presentato una nuova funzionalità all’avanguardia che espande le capacità fino a includere la creazione e l’editing dell’audio per annunci video e video dinamici.

Secondo i creatori, Adthos Creative Studio, che comprende varie tecnologie IA, ora consente l’importazione di video da file, piattaforme come YouTube o Vimeo, o da siti di condivisione di file. Dopodiché gli utenti possono separare i componenti audio e video, il che permette di isolare la traccia vocale da altri suoni.

Contacts

Per richiedere interviste o per una dimostrazione dal vivo, contattare press@adthos.com .