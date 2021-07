Riassunto: ADM Endeavors, Inc. (OTCQB:ADMQ): il gamer/YouTuber di fama mondiale Preston’s Stylez @prestonsstylez introduce dispositivi elettronici nella sua linea Fire Merch

FORT WORTH, Texas–(BUSINESS WIRE)–ADM Endeavors, Inc. (OTCQB: ADMQ), ha annunciato oggi che il gamer/YouTuber di fama mondiale Preston’s Stylez @prestonsstylez ha introdotto dispositivi elettronici personalizzati per il gaming nella sua linea Fire Merch





FW Promo, la controllata al cento per cento di ADMQ, ha progettato e realizzato questi prodotti elettronici personalizzati per Preston. Questi articoli sono stati già stati consegnati e sono ora disponibili per l’acquisto sul sito ufficiale di Preston, https://prestonsstylez.com/. Tra i prodotti figurano:

Cuffie Fire: https://prestonsstylez.com/products/fire-headphones Tastiera Fire: https://prestonsstylez.com/products/fire-keyboard Mouse per gamer Fire: https://prestonsstylez.com/products/fire-gamer-mouse

I link ufficiali di Preston sono:

L’amministratore delegato di ADM Endeavors, Marc Johnson, ha dichiarato, “FW Promo, controllata al cento per cento di ADM Endeavors, Inc. (OTCQB: ADMQ), è elettrizzata di far parte di questa nuova categoria merceologica per la linea Fire Merch di Preston.

