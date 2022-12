Riassunto: Activ Surgical ottiene l’autorizzazione all’uso del marchio CE per la luce intelligente ActivSight™

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Activ Surgical, pioniere della chirurgia digitale, oggi annuncia di aver ottenuto l’autorizzazione all’uso del marchio CE per la sua luce intelligente ActivSight™ (“ActivSight”). Il marchio CE dimostra che ActivSight risponde ai requisiti del Regolamento europeo sui dispositivi medici e permette ad Activ Surgical di commercializzare l’avanzato sistema di diagnostica per immagini in tutta l’Unione europea e in altre regioni in cui è richiesto il marchio CE.





ActivSight è un modulo facile da adattare che può essere fissato in tutta semplicità sui sistemi laparoscopici moderni, per informazioni chirurgiche on demand e in tempo reale integrate nei monitor standard. Si tratta del primo e unico fattore di forma modulare dotato di Visualizzazione avanzata multimodale, per interventi di chirurgia minimamente invasivi.

Contacts

Heath Meyer



hmeyer@spectrumscience.com

858-768-1527