Riassunto: Actility sceglie iBASIS e Sequans per implementare soluzioni LTE-M con eSIM e iSIM

iBASIS e Sequans sono state prescelte da Actility per attuare i suoi tempi di consegne di eSIM e iSIM

iBASIS e Sequans ora sono considerate favorite per l’implementazione di soluzioni IoT cellulari programmabili; si prevede che le implementazioni integrate rappresenteranno fino all’82% delle spedizioni totali di dispositivi con funzionalità eSIM entro il 2030

cellulari programmabili; si prevede che le implementazioni integrate rappresenteranno fino all’82% delle spedizioni totali di dispositivi con funzionalità eSIM entro il 2030 Il passaggio alle iSIM è il risultato di più di tre anni di R&S e della stretta collaborazione tra iBASIS, Sequans e altri partner dell’ecosistema IoT

LEXINGTON, Massachussets–(BUSINESS WIRE)–iBASIS, leader mondiale nello sviluppo di soluzioni per comunicazioni per operatori e player digitali, e Sequans Communications S.A. (NYSE: SQNS), società di prestigio che sviluppa e offre moduli e chip 5G/4G, oggi hanno annunciato che Actility, leader nel settore delle piattaforme di connettività IoT, ha scelto iBASIS e Sequans per lanciare soluzioni IoT cellulari programmabili che impiegano eSIM e iSIM.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

iBASIS



Céline Gregoire



Vicepresidente esecutiva marketing



+1 617.501.2788



cgregoire@iBASIS.net

ACTILITY



Frank Koopman

Vicepresidente esecutivo EMEAI – Direttore globale servizi aziendali e di geolocalizzazione



+31 6 51 13 90 39



frank.koopman@actility.com

SEQUANS



Kimberly Tassin



Direttrice marketing e comunicazioni



425.736.0569



kimberly@sequans.com