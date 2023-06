Riassunto: ACI prepara i commercianti e le banche europee per i pagamenti istantanei

Le banche europee sono impegnate nel garantire la conformità al mandato sul regolamento per i pagamenti istantanei proposto dalla CE, con appena 12 mesi alla conferma del mandato

ACI mette in grado le banche europee di collegarsi al loro schema di pagamento istantaneo nazionale o agli schemi paneuropei TIPS e RT1 attraverso la propria piattaforma avanzata per pagamenti aziendali

ACI Instant Pay è stata appena lanciata in Europa, consentendo ai commercianti di accettare istantaneamente pagamenti online, mobili e nei punti di vendita

Si prevede che entro il 2027 i Paesi europei riscontreranno una crescita sostanziale nell’adozione dei pagamenti istantanei, secondo lo studio Prime Time for Real-Time condotto da ACI nel 2023

MIAMI e MADRID–(BUSINESS WIRE)–ACI Worldwide (NASDAQ: ACIW), leader mondiale nello sviluppo della tecnologia per i pagamenti in tempo reale, cruciale per la mission delle aziende, oggi ha annunciato che sta aiutando le banche e gli istituti finanziari a prepararsi per l’imminente mandato sui pagamenti istantanei emesso dalla Commissione Europea (CE)* e ad attuare la conformità allo stesso, affinché possano cogliere i numerosi vantaggi offerti dai pagamenti istantanei e, alla fine, assicurare la loro competitività in un mercato dei pagamenti il cui fattore trainante è la trasformazione digitale e in tempo reale.

