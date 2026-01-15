Riassunto: ACCELQ incoronata Leader e Customer Favorite in The Forrester Wave™ per le piattaforme di test autonome

Il pioniere dell'automazione agentica dei test conclude un anno da record per la crescita con un premio come "AI-Based Engineering Solution of the Year" (Soluzione ingegneristica basata sull'IA dell'anno)

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Forrester ha nominato ACCELQ un Leader in The Forrester Wave™: Autonomous Testing Platforms, Q4 2025. Questo segna la terza Wave consecutiva in cui ACCELQ è stata riconosciuta come Leader. Infatti, questa valutazione ha messo un forte accento sull'innovazione dell'IA generativa e sull'adozione concreta da parte dei clienti. ACCELQ ha ottenuto i massimi punteggi sia per le capacità che per la visione ed è stata l'unica piattaforma ad essere riconosciuta come una Customer Favorite, preferita dai clienti, vincendo una "doppia aureola" per le raccomandazioni eccezionali dei clienti.

