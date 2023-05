Riassunto: Accell Group, leader del mercato europeo delle e-bike, sceglie Kinaxis a supporto della trasformazione digitale della supply chain

L’azienda sfrutta la tecnica di programmazione coordinata di Kinaxis e rende più agile la propria supply chain

OTTAWA, Ontario–(BUSINESS WIRE)–Kinaxis® Inc. (TSX: KXS), nome autorevole nella promozione dell’agilità per processi decisionali rapidi e affidabili in un mondo imprevedibile, oggi annuncia l’implementazione della sua piattaforma RapidResponse® da parte di Accell Group, che punta alla trasformazione digitale della propria supply chain, per fornire soluzioni risolutive ai problemi del comparto logistico.

Con sede a Heerenveen, nei Paesi Bassi, Accell Group è leader nel mercato europeo delle e-bike e il secondo maggior fornitore di ricambi e accessori per biciclette. L’azienda sta potenziando RapidResponse per ottenere l’agibilità e la flessibilità necessarie per reagire ai cambiamenti della domanda e alle interruzioni.

