Riassunto: Acceleronix presenta a MWC 2025 le innovazioni SGP.32, per guidare la distribuzione e l’integrazione IoT ottimizzate

BARCELLONA, Spagna--(BUSINESS WIRE)--Acceleronix, leader mondiale nell'ambito delle soluzioni e dei servizi IoT, è entusiasta di annunciare la sua partecipazione all'evento MWC 2025 di Barcellona, dove presenterà l'innovazione SGP.32. I partecipanti avranno l'opportunità di assistere alla dimostrazione della eSIM di Acceleronix, che presenterà un firmware integrato nel modulo con funzionalità SGP.32.

Con il raggiungimento della produzione di massa per i dispositivi IoT e la loro espansione in più regioni con cicli di vita complessi, la logistica delle SIM si trasforma in una sfida importante. Il time-to-market si è allungato a causa della crescente complessità dei prodotti, dei severi requisiti normativi e delle maggiori esigenze di sicurezza. Lo standard SGP.32 è stato sviluppato per semplificare la gestione del ciclo di vita, la produzione, la localizzazione e il provisioning delle SIM, consentendo implementazioni IoT più rapide ed efficienti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

marketing@acceleronix.io