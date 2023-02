Riassunto: Accelerare la trasformazione digitale in un mondo ibrido con le più recenti soluzioni per PC di Lenovo

Lenovo™ lancia il ThinkPad™ Z13 e Z16 Gen 2 per gli utenti di nuova generazione sperimentatori di novità

Le versioni più recenti riprogettate del ThinkPad X13 e X13 Yoga Gen 4 per professionisti ad alta mobilità

Le serie T ed L del ThinkPad ammodernate aggiornano i potenti laptop per i business agili

Il modello E14 Gen 5 e il nuovo E16 Gen 1 offrono il DNA del ThinkPad alle PMI

Le custodie professionali del ThinkPad da 13 e 14 pollici proteggono l’investimento mobile

I più recenti monitor ThinkCentre™ Tiny-in-One (TIO) Gen 5 da 22 e 24 pollici offrono soluzioni modulari per vari scenari

Il Chromebook IdeaPad™ Duet 3i e IdeaPad Slim 3 offre scelte eleganti a consumatori attenti al valore

BARCELLONA, Spagna–(BUSINESS WIRE)–Oggi all’MWC™ 2023 Lenovo ha presentato le sue soluzioni più recenti per PC e Chromebook per rispondere a una varietà di esigenze di lavoro ibrido e offrire funzionalità avanzate che mettono in grado gli utenti di soddisfare un’ampia gamma di requisiti.





