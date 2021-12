Riassunto: Accel-KKR supporta Entersekt, un leader in soluzioni di autenticazione senza attrito

MENLO PARK, Calif. & CAPE TOWN, Sudafrica–(BUSINESS WIRE)–Entersekt, un leader globale nelle soluzioni di identità dei dispositivi e autenticazione con sede a Città del Capo, oggi ha annunciato un importante investimento da parte di Accel-KKR, rinomata azienda di private equity incentrata sulla tecnologia. L’investimento consentirà a Entersekt di accelerare il suo programma di sviluppo, assumere i migliori talenti e promuovere l’espansione in nuovi mercati.

“Siamo molto entusiasti di avere Accel-KKR con noi. L’industria sta attraversando un periodo di innovazione in aree come omnicanale e autenticazione senza password, 3-D Secure e open banking, che fanno tutte parte dell’attenzione strategica per Entersekt. L’investimento di Accel-KKR ci aiuterà a scalare la nostra attività per raggiungere altre organizzazioni in più regioni con le nostre soluzioni cloud-first”, ha dichiarato Schalk Nolte, CEO di Entersekt.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

