Riassunto: Acadia e Capitolis lanciano il servizio di ottimizzazione SA-CCR

Il nuovo servizio rafforza l’impegno a conseguire un’ottimizzazione superiore del capitale in relazione a modifiche normative

NORWELL, Massachusetts e NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Acadia, leader nel settore dei servizi di gestione integrata del rischio relativo agli strumenti derivati, e Capitolis, azienda di prestigio che sviluppa l’omonima piattaforma SaaS pensata per l’ottimizzazione delle risorse finanziarie nei mercati di capitale, oggi hanno annunciato il lancio di una soluzione di ottimizzazione che consentirà alle aziende soggette alle norme SA-CCR (Standard Approach to Counterparty Credit Risk) di conseguire notevoli riduzioni dei costi, grazie alla particolare attenzione dedicata a specifici prodotti del mercato valutario – come contratti a termine, opzioni, swap su tassi di cambio consegnabili e swap su valute.

Tramite la soluzione per l’ottimizzazione in relazione alle norme SA-CCR, istituti finanziari partecipanti e banche forniscono dati sulle contrattazioni, che Acadia e Capitolis elaborano e utilizzano per generare una serie di transazioni sul mercato valutario (“forex”) che riducono i requisiti relativi al capitale, lasciando il profilo di rischio forex netto di ciascun cliente in gran parte invariato.

