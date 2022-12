Riassunto: ABS esplora il futuro delle tecnologie marittime all’avanguardia in un rapporto di ampio respiro

Lanciato in occasione del Comitato Tecnico Ellenico dell’ABS, Technology Trends offre una tabella di marcia per la prossima ondata di innovazione marittima

ATENE, Grecia–(BUSINESS WIRE)–Le navi autonome domineranno gli oceani? L’intelligenza artificiale può progettare un impianto offshore ottimizzato? L’energia nucleare è la fonte energetica del futuro? Queste sono alcune delle domande che si pongono i leader dell’industria marittima, mentre un’ondata di nuove tecnologie è pronta a rivoluzionare il settore.





L’ABS riconosce l’imminente ondata di innovazioni e traccia una rotta per il futuro delle tecnologie marine e offshore con un nuovo rapporto, Technology Trends: Exploring the Future of Maritime Innovation.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Per ulteriori informazioni, contattare:



ABS Media Relations



glewis@eagle.org